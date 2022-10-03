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Президент Владимир Путин не лукавил, когда говорил, что Россия обладает более мощными образцами вооружения, чем страны НАТО. Об этом пишет французская газета Le Figaro – сообщает портал “ИноСМИ”.

Ранее в своём выступлении российский лидер подчёркивал, что Россия имеет самое различное оружие. При этом многие образцы превосходят те, что есть на вооружении стран НАТО. Французская газета решила разобраться, что же имел в виду Владимир Путин.

По мнению журналистов, Путин говорил, прежде всего, о гиперзвуковом оружии: ракетах “Кинжал” (способных развивать скорость до 5 Махов), а также о ракетах “Циркон” (8 Махов”) и ракетах “Авангард”. Последнюю французы назвали “драгоценностью”. “Авангарды” способны развивать скорость до 27 Махов и поражать цели на расстоянии до 6 тысяч километров.

Гиперзвуковых ракет нет на вооружении ни стран НАТО, ни США. В последней пока только ведутся соответствующие разработки. Ожидается, что первые такие ракеты поступят на вооружение армии Соединённых Штатов не раньше, чем через несколько лет.

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