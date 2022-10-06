В ходе частичной мобилизации необходимо собирать только лучших новобранцев и хорошо их обучать, заявил на радио «Комсомольская правда» политолог Сергей Кургинян. Он отвел на этот процесс примерно три или четыре месяца.

По словам эксперта, Россия сейчас рискует столкнуться с серьезными угрозами, поэтому необходимо как можно скорее создавать новую концепцию конвенциональных боевых действий и восстанавливать инфраструктуру подготовки личного состава, которая предстала полностью разрушенной.