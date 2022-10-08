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Портал «Блокнот.ру» прокомментировал возгорание на Крымском мосту, а также высказал ряд предположений, учитывая высказывания о возможности такой диверсии от украинских и западных политиков.

Киев почти с самого момента начала строительства грозится подорвать Керченский мост. Об атаке на него заявлял еще бывший глава СНБО Турчинов, эстафету у которого приняли политики находящиеся сейчас у власти. Однако все они признавали, что ударить по сооружению просто нечем.

«Да, это сто процентов. Это будет цель номер один для поражения. Основную кишку подтягивания резервов мы просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте те, которые бегали в Симферополе и Крыму с русскими флагами они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими», – заявил, к примеру, генерал Дмитрий Марченко, который сейчас руководит обороной в Николаевской области.

В июле текущего года о приказе Киеву взорвать мост написало издание The Times. Журналисты подчеркнули, что удар по сооружению призвал нанести бывший командующий войсками НАТО Филипп Бридлав. Он предлагал атаковать узявимые места конструкции либо устроить настоящую бомбардировку, чтобы полностью разрушить мост.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелось сразу 7 цистерн с топливом железнодорожного состава, направлявшегося в Крым. В результате два пролета ушли под воду, сооружение в настоящий момент перекрыто. Кто именно стоит за взрывом, пока неизвестно.

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