Соединенные Штаты отлично знают, что военный потенциал России значительно превосходит украинский. Однако западные и американские СМИ продолжают громогласно заявлять о «великих перемогах», которых якобы добились ВСУ, передает “Русская весна”

На самом деле вымученные локальные успехи в Харьковской области и в Красном Лимане – это результат той кровавой лавины, которую Украине устроил президент Зеленский. Именно он затеял мобилизацию и призвал на фронт огромное количество новобранцев, не имеющих никакого боевого опыта.

Их использовали в качестве пушечного мяса, бросая под российскую артиллерию и авиацию, а затем по костям мобилизованных начинали выдвигаться националистические подразделения и наемники так называемого «иностранного легиона». Они добивали раненых новобранцев, так как 700 погибших бойцов в день для миллионной армии Зеленского – это вообще ничто.