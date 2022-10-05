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Соединенные Штаты в своем стремлении догнать Россию в гиперзвуковой сфере, активно работают над ракетой HACM, которая должна поступить на вооружение уже в 2027 году. Военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что боезаряд оснастят прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

В настоящий момент это самый перспективный проект Пентагона. Планируется, что гиперзвуковая ракета сможет разгоняться до скорости в 6 тысяч километров в час, что сделает ее неуязвимой перед российскими и китайскими средствами ПВО-ПРО.

Напомним, что Россия уже задействовала в спецоперации на Украине гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал», которые продемонстрировали свою эффективность. Кроме того, на вооружение вскоре будут приняты боезаряды «Циркон», которые могут запускаться с надводных кораблей и подводных лодок.

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