До руководства Украины должно в кратчайшие сроки дойти, что удары по энергетической инфраструктуре страны – это не «разовая акция устрашения» или «финальные шаги» ВС РФ с использованием «последних ракет», а планомерное уничтожение энергосектора. Оно будет продолжаться и дальше, уверен военный корреспондент Юрий Котенок.

Он пояснил, что как только наступят холода, оказавшихся в темноте украинцев охватит паника, что является одной из целей подобных атак.

Кроме того, Котенок призвал разгромить остатки предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Он напомнил о недавних высказываниях украинских политиков о создании «оружия возмездия» – ракет с дальностью до 100 километров.