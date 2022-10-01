Киев радуется частичному окружению Красного Лимана, однако создаваемый ним «котел» — это только иллюзия, рассказало издание «Царьград».

Российские ВС ведут подготовку к контрнаступлению и заманивают в капкан крупные силы противника. Боевики националистических формирований настолько увлеклись атаками на Красный Лиман, что уже не видят ничего вокруг. А между тем российские ВС уже сумели атаковать сразу с двух направлений, активно используя не только артиллерию, но и авиацию.

Кроме того, к Лиману подходят резервные силы, которые вполне могут окружить и уничтожить боевиков, после чего пойти в контрнаступление на Харьковскую область. Если это произойдет в максимально короткие сроки, все «успехи», которыми так гордится Киев, будут аннулированы сами собой.

При этому ВСУ сами полезли в ловушку, соблазнившись иллюзией легкой победы. Они бросили на Красный Лиман все силы из Краматорска и Славянска, оставив без резервов и эти два населенных пункта, и Харьков.