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Минобороны РФ на днях сообщило об очередных экспериментах в рамках антиспутниковой программы. В подробности представители ведомства вдаваться не стали, поэтому о чем именно идет речь, неизвестно.

Несмотря на это, в НАТО уже наблюдается паника, связанная с действиями РФ. Больше всех разволновалась Великобритания, которая боится удара российского оружия по своим спутникам. Так, главнокомандующий Королевских ВВС Майк Винстон заявил, что из-за этого Туманный Альбион может оказаться отрезанным от всего мира, откажет и связь, и система глобального позиционирования.

В Пентагоне также паникуют, припомнив эпизод со спутником «Космос-2542», который якобы преследовал на протяжении нескольких дней американский USA-245. Он постоянно шел на сближение, причем расстояние между космическими аппаратами в отдельные моменты составляли всего 150 км. Из-за этого США распространили откровенный фейк о разработке Россией «охотников на спутники».

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