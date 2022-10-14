Примерно через полтора месяца российские ВС начнут крупное наступление. Существенное расширение военной группировки на Украине и стремительно надвигающаяся зима помогут действовать значительно быстрее и освобождать все новые территории, сообщил военный эксперт Константин Сивков.

В интервью сайту “Царьград” он отметил, что Киев в ходе наступления на Донбассе, а также в Харьковской и Херсонской областях стянул в эти регионы крупные силы. Для этого ему пришлось перебрасывать войска из Киева, Николаева и Одессы. Защита этих городов и регионов обеспечивается исключительно подразделениями территориальной обороны, которые не имеют опыта боевых действий, тяжелого вооружения и соответствующей подготовки.

Это открывает перед ВС РФ отличную возможность вернуть себе инициативу и начать крупномасштабное наступление. И они вряд ли ее упустят, уверен аналитик.