У президента Джо Байдена нет стратегии, как предотвратить конфронтацию с Россией, предоставляя помощь Украине. В этой связи Конгресс не может согласиться с тем, что эту страну нужно финансировать бесконечно. Такое мнение высказал конгрессмен от Республиканской партии США Крис Стюарт в своей публикации для издания Fox News – передаёт РИА “Новости”.

Стюарт отметил, что на финансирование Украины уже потрачены миллиарды долларов и в этой связи было бы целесообразно получить ответы, какая конечная цель такой поддержки и какова стратегия США после окончания боевых действий на Украине. Пока таких ответов нет дальнейшие траты на военную помощь Киеву кажутся “бесполезными”, заявил конгрессмен.

Американский политик также добавил, что в случае, если Киев будет настаивать на нападении на Крым или на территории, которые недавно присоединились к России, то это рискует затянуть конфликт и вовлечь в него страны НАТО и США.