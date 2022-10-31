ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский заявил, что после зачистки Павловки нужно сразу начинать продвижение на Угледар, чтобы не повторять прошлых ошибок.

По словам комбата с позывным «Скиф», летом ВС РФ были вынуждены сдать Павловку из-за неправильной организации обороны. Бойцы занимали огневые позиции в подвалах, чем существенно сужали себе угол обзора. Они могли видеть лишь то, что происходит впереди, поэтому противнику было достаточно зайти с фланга, заехать на обычных авто, чтобы застать защитников населенного пункта врасплох.

Сейчас мало что изменилось, поэтому войскам, которые уже вошли в населенный пункт, придется занимать примерно такие же позиции. Чтобы они не стали заложниками ВСУ, необходимо как можно скорее продолжать продвижение на Угледар, не застаиваясь на месте.

Вам может понравиться

Зеленский: ВСУ отражают жесткие штурмовые действия ВС России на Донбассе

Президент Украины Зеленский признал наступление российских войск на Донбассе, однако назвал его «жесткими штурмовыми действиями», которые якобы «отражает» украинская армия. Зеленский отметил, что к боевым действиям на Донецком направлении привлечены

МК: Вернувшиеся домой российские военнослужащие рассказали об условиях в украинском плену

В ночь на 30 октября в Россию вернулось 50 военнослужащих, которые находились в украинском плену. Они рассказали об условиях содержания и об издевательствах со стороны неонацистов, передает “Московский комсомолец”. Так,

Армия РФ в ходе наступления под Угледаром выжигает первую линию обороны противника

Портал «Русская весна» проинформировал о начале наступления ВС РФ на Угледарском направлении. Отмечается, что в атакующих действиях активно задействованы артиллерия и авиация, которые наносят сокрушительные удары по первой линии обороны