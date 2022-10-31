Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский заявил, что после зачистки Павловки нужно сразу начинать продвижение на Угледар, чтобы не повторять прошлых ошибок.

По словам комбата с позывным «Скиф», летом ВС РФ были вынуждены сдать Павловку из-за неправильной организации обороны. Бойцы занимали огневые позиции в подвалах, чем существенно сужали себе угол обзора. Они могли видеть лишь то, что происходит впереди, поэтому противнику было достаточно зайти с фланга, заехать на обычных авто, чтобы застать защитников населенного пункта врасплох.

Сейчас мало что изменилось, поэтому войскам, которые уже вошли в населенный пункт, придется занимать примерно такие же позиции. Чтобы они не стали заложниками ВСУ, необходимо как можно скорее продолжать продвижение на Угледар, не застаиваясь на месте.