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Группировка ВС РФ на правом берегу Днепра заметно усиливается для обороны Херсона и отражения все еще не прекращающихся атак ВСУ. На Снигеревском выступе и Криворожской дуге, являющимися первой оборонительной линией, уже задействованы системы контрбатарейной борьбы и противотанковые ракетные комплексы.

Вторая линия, на которой используется такое же вооружение, проходит через населенные пункты Чернобаевка, Антоновка, Зеленовка и Белозерка.

Хорошо усиленная фортификационная структура, которая сооружается на правобережье Днепра, призвана обеспечить надежную защиту Херсонской области. Киев превратил регион в приоритетную цель, но российские ВС готовы к пресечению любых попыток наступления.

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