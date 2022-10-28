Группировка ВС РФ на правом берегу Днепра заметно усиливается для обороны Херсона и отражения все еще не прекращающихся атак ВСУ. На Снигеревском выступе и Криворожской дуге, являющимися первой оборонительной линией, уже задействованы системы контрбатарейной борьбы и противотанковые ракетные комплексы.

Вторая линия, на которой используется такое же вооружение, проходит через населенные пункты Чернобаевка, Антоновка, Зеленовка и Белозерка.

Хорошо усиленная фортификационная структура, которая сооружается на правобережье Днепра, призвана обеспечить надежную защиту Херсонской области. Киев превратил регион в приоритетную цель, но российские ВС готовы к пресечению любых попыток наступления.