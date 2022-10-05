Для перелома в специальной военной операции на Украине необходимо собрать как минимум 1 миллион российских бойцов, имеющих необходимое снаряжение, оружие, а также требуемые навыки и знания, уверен командир «Русского легиона» Сергей Фомченков.

Офицер с позывным «Фомич», на протяжении нескольких недель руководивший обороной одного из поселков в окрестностях Красного Лимана, пояснил также, что мобилизованный резерв должен включаться в состав уже действующих на Украине подразделений. Это позволит минимизировать потери, а также обеспечить укрепление частей, состоящих из неоднократно участвующих в боях военнослужащих.

Киев имеет численное превосходство, поэтому до тех пор, пока ситуация не изменится, ВС РФ не смогут начать полномасштабное наступление, рассказал Фомченков порталу «Украина.ру».