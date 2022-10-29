Минобороны РФ выложило в Сеть видеозапись с кадрами боевого вылета российского истребителя МиГ-31 и с рассказом пилота о воздушном бое против украинского Су-24.

Летчик рассказал, что вражеский фронтовой бомбардировщик обнаружила радиолокационная станция истребителя. Тут же были выпущены ракеты класса «воздух-воздух», которые успешно достигли цели.

«Выполнили пуск ракет большой дальности, произвели подсвет, далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника и получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена», сообщил командир экипажа МиГ-31.

Он также отметил, что украинский пилот своевременно заметил ракетные удары по нему, но уклониться от атаки не сумел.