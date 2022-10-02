Киев сразу с трех направлений организовал контрнаступление на Херсон, но частичных успехов ему удалось добиться только в районе Высокопольного, рассказал военный корреспондент Сергей Колясников.

Он пояснил, что украинские националистические формирования пытались атаковать под Правдино, однако там российские ВС дали достойный отпор и погнали противника на исходные позиции. Также наступление намечалось под населенным пунктом Давыдов Брод. Но оно было чрезвычайно неудачным для Киева, так как боевикам пришлось спасаться бегством.

На этом направлении нацисты даже технику оставляли на поле боя, так как понимали, что на ней далеко уехать не удастся.

Военкор прогнозирует на ближайшие дни попытку Киева наступать и на Харьковском направлении. Однако к этой атаке готовы крупные силы российских войск, которые уже подготовили хорошо укрепленные позиции в Кременной, Сватово и Лисичанске.