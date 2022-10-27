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Российские минометы и артиллерийские установки уничтожили целую колонну техники и спецмашин. Авантюрная атака ВСУ на Николаево-Криворожском направлении снова провалилась и принесла Киеву новые потери, сообщает портал «Военное дело».

На сайте опубликованы видеозаписи и фото последствий этого боя. На кадрах можно увидеть уничтоженную технику противника. Кроме того, многие боевики ВСУ не успели спастись бегством и остались рядом с боевыми машинами навсегда.

После первых ударов артиллерии военнослужащие ВСУ предприняли попытку покинуть опасную зону. Они стремились вернуться на исходные позиции, но сделать это удалось не всем.

Напомним, что Киев предпринимает подобные попытки наступления одну за другой, не считаясь с потерями. Однако каждая из них завершается провалом, так как ВС РФ обладают превосходством в артиллерийском вооружении и авиации.

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