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Североатлантический альянс может использовать Украину для вторжения в Белоруссию, так как Запад совершенно не устраивает союз Москвы и Минска. Именно поэтому Россия предпринимает ряд усилий для защиты западных границ Союзного государства, рассказал в эфире 5 канала военный эксперт Юрий Кнутов.

Москва откликнулась на просьбу президента Беларуси Александра Лукашенко о помощи. Она отправила на белорусско-украинскую границу 9 тысяч военнослужащих, зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», а также ОТРК «Искандер» для отражения возможной агрессии со стороны Украины и НАТО. При этом неоднократно подчеркивалось, что плацдарм для наступления на Киев РФ создавать не собирается.

Лукашенко неоднократно заявлял, что на границе с Украиной постоянно находятся подразделения ВСУ, которые устраивают провокации, пытаются обстреливать территорию Белоруссии. Поэтому угроза вторжения растет буквально с каждым днем.

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