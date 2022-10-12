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Заявления о том, что у ВС РФ «заканчиваются ракеты» — это полнейшая глупость. Украинские и западные эксперты, которые транслируют подобные слухи, просто упорно не хотят понимать, что оборонная промышленность России работает в три смены и ежедневно пополняют запасы боезарядов, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он заявил, что «ракеты у ВС РФ не закончатся никогда», поэтому Киев зря надеется, что атаки 10-11 октября нет возможности повторить. При необходимости это будет сделано безо всяких проблем.

Также эксперт напомнил, что ранее американские аналитики заявляли, что Россия может интенсивно обстреливать украинские военные объекты крылатыми ракетами как минимум полгода. Поэтому два дня, которые стали для Киева настоящим Армагеддоном, практически никак не отразились на боеспособности ВС РФ.

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