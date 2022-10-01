Ядерное оружие в конфликте первым задействует киевский режим, а не Соединенные Штаты. Военный историк Юрий Кнутов рассказал сайту «Украина.ру», что если Вашингтон передаст Украине тактическое вооружение, она без раздумий его использует. Причем весьма вероятно, что удар будет нанесен по бывшим украинским территориям.

«В Киеве мы знаем, что за люди, что за политики, просто у многих крыша отъехала… Когда подобного рода людям могут передать тактическое ядерное оружие — это очень страшно. То, что этот вариант вполне возможен, и то, что такой вариант прорабатывается — я в этом не сомневаюсь ни грамма. Дай бог, чтобы я ошибался», – заявил эксперт.

Он напомнил, что Запад все чаще повторяет о возможном применении ядерного оружия Россией. Это тревожный симптом, так как США и их сервисный центр НАТО могут планировать провокацию, чтобы потом атаковать РФ стратегическим вооружением. Это подтверждается и заявлениями некоторых политиков. К примеру, Лиз Трасс, которая грозила «не раздумывая нажать красную кнопку».