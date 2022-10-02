Конфликт между Тайванем и КНР начинает набирать обороты. Минобороны острова сообщило, что Китай направил к нему больше 20 самолётов и несколько кораблей. Информация об этом появилась на сайте ведомства – пишет “Газета.ру”.

Уточняется, что среди летательных аппаратов замечены беспилотники и истребители. Они пересекли так называемую срединную линию в Тайваньском проливе. В ответ на это Тайбэй направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и развернул систему зенитно-ракетных комплексов.

Напряжение между Пекином и Тайбэем обострилось в августе этого года. Тогда остров посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР считает Тайвань своей территорией, хотя де-факто это независимое государство. Соединённые Штаты на словах признают принадлежность Тайваня к КНР, однако фактически выстраивают с ним отдельные взаимоотношения.