Ветеран российской военной разведки Рустем Клупов уверен, что в настоящий момент ВС РФ важно вымотать противника в изнуряющих боях и удержать текущие позиции до подхода подкрепления из мобилизованных резервистов.

Герой России в интервью изданию “Московский комсомолец” пояснил, что частичная мобилизация продолжается, но Киев в это время получает натовское оружие и рвется в атаку, чтобы захватить как можно больше территорий. Поэтому важно измотать ВСУ, после чего отправить на фронт первые 50 тысяч наиболее подготовленных бойцов, чтобы остановить наступление врага.

После этого следует задействовать 150 тысяч военнослужащих из оперативно-стратегического резерва, что позволит выиграть время и подготовить остальных новобранцев.

Также Клупов считает необходимым уничтожение спутниковой группировки НАТО, которая постоянно ведет разведку ситуации на Украине и передает информацию Киеву. Она очень ценна для Соединенных Штатов, поэтому ее уничтожение может вызвать неоднозначную реакцию. Но то время, когда РФ обращала внимание на истерики Вашингтона, давно ушло.