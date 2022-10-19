Как сообщает Variety, Кирилл Серебренников уже определился с актером, который исполнит главную роль в его новом фильме о немецком враче-нацисте. Режиссер сообщил, что он занимается подготовительными мероприятиями для начала съемок фильма об «ангеле смерти» по имени Йозеф Менгеле.

На главную роль в картине по желанию режиссера был приглашен известный немецкий актер Аугуст Диль. Широкой публике Диль уже знаком по таким картинам, как «Тайная жизнь» и «Бесславные ублюдки». Российскому зрителю он также знаком по роли Воланда в новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Серебрянников решил экранизировать роман «Исчезновение Йозефа Менгеле» авторства Оливье Геза. В романе идет речь о беглом нацистском враче по прозвищу «ангел смерти». Главный герой картины ставил ужасные эксперименты на узниках немецких лагерей. После поражения Германии, врач скрывался в Южной Америке и умер в 1979 году в Бразилии.

Он так и не был пойман и осужден за свои ужасные опыты. После выхода романа были бурные обсуждения в широких массах, так как в нем описывается очень тесное сотрудничество властей разных стран Южной Америки с беглыми нацистами.