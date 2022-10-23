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После двух неудачных попыток форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС, Киев не успокаивается и готовит уже третью операцию. В ней будут принимать участие наемники «Иностранного легиона».

Портал «Военное обозрение» напомнил, что последний провал ВСУ состоялся несколько дней назад. Противник начал обстрел Энергодара из американских РСЗО HIMARS и артиллерийских орудий, одновременно пытаясь форсировать Днепр на лодках и катерах. Однако этот план был легко разгадан и российские ВС уничтожили подбирающихся к атомной станции диверсантов.

В настоящий момент тренировки по форсированию реки активно проводят наемники из числа морских пехотинцев Великобритании и Соединенных Штатов. Они добровольно вызвались принять участие в очередной самоубийственной попытке захватить ЗАЭС. Подробностей новой операции ВСУ пока нет.

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