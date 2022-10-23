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Киев вводит режим тотальной экономии электроэнергии, а также заявляет о возвращении в строй тепловозов. Связано это с непрекращающимися ударами ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины, передает портал “Военное обозрение”.

Так, 22 октября сразу три крылатых ракеты Х-101 уничтожили подстанцию в Луцке без возможности восстановления. Также были поражены объекты в Одесской области и во всех западных регионах.

По мнению украинских экспертов и политиков, РФ поставила перед собой задачу разорвать энергокольца вокруг всех атомных электростанций страны, сделать невозможным снабжение железнодорожных узлов электрической энергией. В результате Киев просто не сможет оперативно осуществлять переброску на линию фронта дополнительной техники и вооружений, а также перебрасывать личный состав.

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