Киев вводит режим тотальной экономии электроэнергии, а также заявляет о возвращении в строй тепловозов. Связано это с непрекращающимися ударами ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины, передает портал “Военное обозрение”.

Так, 22 октября сразу три крылатых ракеты Х-101 уничтожили подстанцию в Луцке без возможности восстановления. Также были поражены объекты в Одесской области и во всех западных регионах.

По мнению украинских экспертов и политиков, РФ поставила перед собой задачу разорвать энергокольца вокруг всех атомных электростанций страны, сделать невозможным снабжение железнодорожных узлов электрической энергией. В результате Киев просто не сможет оперативно осуществлять переброску на линию фронта дополнительной техники и вооружений, а также перебрасывать личный состав.