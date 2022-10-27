Украина продолжает просить Запад увеличить количество поставляемых средств противовоздушной обороны. Нужно отметить, что это постепенно приносит желаемые результаты. Комплексы ПВО в Киев уже начали отправлять Соединенные Штаты и Германия, сообщает издание «Коммерсантъ».

Так, еще несколько недель назад Вашингтон поставил на Украину первый из восьми обещанных зенитно-ракетных комплексов NASAMS от компании Raytheon Technologies. Сейчас продолжается процесс его развертывания, но на каком участке будет использоваться данный ЗРК, пока не известно.

Также средства ПВО начал поставлять Киеву и Берлин. Речь идет о комплексах IRIS-T. Пока на Украину отправился лишь один ЗРК, однако в ходе своего визита в страну президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал прислать еще 4 таких системы.

Киев с самого начала специальной военной операции упоминал о нехватке современных средств ПВО. Но актуальной эта проблема стала после ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре и появлении в их распоряжении дронов-камикадзе «Герань-2».