ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина продолжает просить Запад увеличить количество поставляемых средств противовоздушной обороны. Нужно отметить, что это постепенно приносит желаемые результаты. Комплексы ПВО в Киев уже начали отправлять Соединенные Штаты и Германия, сообщает издание «Коммерсантъ».

Так, еще несколько недель назад Вашингтон поставил на Украину первый из восьми обещанных зенитно-ракетных комплексов NASAMS от компании Raytheon Technologies. Сейчас продолжается процесс его развертывания, но на каком участке будет использоваться данный ЗРК, пока не известно.

Также средства ПВО начал поставлять Киеву и Берлин. Речь идет о комплексах IRIS-T. Пока на Украину отправился лишь один ЗРК, однако в ходе своего визита в страну президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал прислать еще 4 таких системы.

Киев с самого начала специальной военной операции упоминал о нехватке современных средств ПВО. Но актуальной эта проблема стала после ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре и появлении в их распоряжении дронов-камикадзе «Герань-2».

Вам может понравиться

Посол России в США: Москва не планирует применять ядерное оружие на Украине

О возможности применить ядерное оружие на Украине не заявлял ни один человек из российского руководства. Это говорит о том, что Москва не намерена прибегать к таким действиям. Об этом изданию

Виталий Ким: Два объекта инфраструктуры Николаевской области попали под ракетные удары ВС РФ

В 14:30 во вторник ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины в Николаевской области. Ставленник Киева Виталий Ким заявил, что атака проведена на Первомайскую общину, передает РИА Новости.

Нехватка запасов оружия затронула европейских союзников Украины

Нехватка запасов оружия и производственных мощностей в странах Европы ставит перед союзниками Украины трудный выбор, поскольку им приходится совмещать продолжение «военной помощи» Киеву с риском утраты боеспособности собственных войск. Об