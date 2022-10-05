В распоряжение ВСУ попал иранский беспилотник Mohajer-6. Произошло это еще в день первой атаки на Одессу, когда дрон был сбит украинской системой РЭБ и упал в море. По заверениям Киева, он остался практически невредимым, сообщило издание Defence Express.

Если верить журналистам, во время падения бортовые системы дрона не были повреждены, не пострадало даже очень хрупкое прицельное оборудование. Также боевики захватили бомбу Qaem-5. Эта новость очень порадовала Израиль.

В издании сообщается, что теперь инженеры разберут беспилотник и боезаряд до винтика, выяснят, нет ли в их конструкции компонентов, поставляемых Ирану в нарушение западных санкций против этой страны. Кроме того, изучение дрона поможет разработать средства противодействия его атакам и позволит понять, как эффективно «глушить» БПЛА системами радиоэлектронной борьбы.