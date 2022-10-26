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Представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на уведомление России о начале ядерных учениях «Гром-2022» заявил, что эти маневры вряд ли будут чем-то отличаться от прошлогодних. И тем самым навлек на себя гнев Киева и Варшавы.

Представители Польши и Украины в истерике начали требовать от Соединенных Штатов относиться к российским учениям более жестко. Они уверены, что маневры с использованием стратегических вооружений нанесут серьезный «вред украинской государственности».

Райдер напомнил, что США и РФ одновременно проводят учения «Стойкий полдень» и «Гром», причем обе стороны отправляют уведомления друг дружке об их начале. Также представитель Минобороны США отметил, что никакой угрозы от РФ нет, если бы она намеревалась применить ядерное оружие, то вряд ли бы стала сообщать Вашингтону о плановых учениях.

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