ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Захватить районный центр в Беларуси, и использовать его как плацдарм для дальнейшего наступления. Такую задачу, по данным белорусского КГБ, поставили перед специально подготовленными боевиками на Украине иностранные спецслужбы. Об этом заявил Председатель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель – сообщает РИА “Новости”.

Глава Комитета госбезопасности уточнил, что число боевиков может достигать трёхсот человек. Где именно их готовили, и какой райцентр они должны должны были захватить, не уточняется. Тертель добавил, что подготовка боевиков ведётся не только на Украине. Иностранные спецслужбы, по словам генерал-лейтенанта, этим же занимаются в Польше и Литве.

Глава КГБ также рассказал, что в настоящее время Запад прорабатывает возможность использовать тактическое ядерное оружие.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявляли, что страна не собирается воевать с соседями. При этом в ведомстве призывали Украину отказаться от каких-либо провокаций.

Вам может понравиться

Замалчивание обстрелов Донецка в западных СМИ поразило итальянского добровольца

Издание Giornale опубликовало интервью с добровольцем из Италии, который поделился своим мнением относительно того, как на Западе освещают события в Донбассе. По словам бойца с позывным “Спартак” его поразило, насколько

В Ассоциации оборонных предприятий Украины заявили, что США имеют право вето на все операции ВСУ

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с Сергеем Пашинским, возглавляющим Ассоциацию оборонных предприятий Украины. Они представились экс-послом Соединенных Штатов в Киеве Майклом Макфоллом. Пашинский рассказал, что Вашингтон

Экс-президент США Трамп показал избирателям двухминутный видеоролик с заикающимся Байденом

В ходе своего выступления перед избирателями в штате Аризона экс-президент США Дональд Трамп показал видеозапись с действующим главой государства Джо Байденом. Тот пытался что-то сказать, но постоянно заикался. Трамп регулярно