Захватить районный центр в Беларуси, и использовать его как плацдарм для дальнейшего наступления. Такую задачу, по данным белорусского КГБ, поставили перед специально подготовленными боевиками на Украине иностранные спецслужбы. Об этом заявил Председатель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель – сообщает РИА “Новости”.

Глава Комитета госбезопасности уточнил, что число боевиков может достигать трёхсот человек. Где именно их готовили, и какой райцентр они должны должны были захватить, не уточняется. Тертель добавил, что подготовка боевиков ведётся не только на Украине. Иностранные спецслужбы, по словам генерал-лейтенанта, этим же занимаются в Польше и Литве.

Глава КГБ также рассказал, что в настоящее время Запад прорабатывает возможность использовать тактическое ядерное оружие.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявляли, что страна не собирается воевать с соседями. При этом в ведомстве призывали Украину отказаться от каких-либо провокаций.