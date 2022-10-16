Российские ВС должны быть готовы к вторжению польской армии на территорию Украины. После того, как РФ присоединила к себе четыре региона соседнего государства, Варшава вполне может последовать ее примеру и занять западные области, считает политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что Польша, граждане которой получили от президента Зеленского такие же права, как и украинцы, изначально рассчитывала на мягкий сценарий захвата Западной Украины. Это вполне логично, но процесс может затянуться на длительный срок. Поэтому Варшава, которая сейчас получает от НАТО новейшее вооружение, вполне может ввести войска в соседнюю страну и забрать силой то, что считает своим.

При этом пока остается открытым вопрос, ограничится ли Польша только Западной Украиной или почувствует чрезмерную уверенность в себе и выдвинется на линию фронта, чтобы вступить в противостояние с ВС РФ. Это маловероятный сценарий, но российские войска все же должны быть к нему готовы.