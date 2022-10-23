ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск, основавший компании SpaceX и Tesla за время специальной военной операции ВС РФ успел побывать спасителем и врагом Украины, пишет издание “Коммерсантъ”.

Первая роль ему была отведена уже в первые дни СВО, когда Маск по просьбе министра цифровой трансформации Украины Федорова передал Киеву комплексы спутникового интернета Starlink. Бизнесмен моментально стал для страны большим другом и пробыл ним до середины октября.

Затем он внезапно для всех опубликовал свое мнение по конфликту на Украине и предложение провести повторный референдум в новых регионах РФ, но под контролем ООН. Маск высказал уверенность, что все области снова проголосуют за присоединение к России.

Это не понравилось Киеву, который тут же начал травлю предпринимателя. Причем весьма грубо в его адрес высказывались представители политических элит Украины. Маск в ответ отказался продолжать финансирование Starlink для ВСУ, но через несколько дней изменил свое мнение.

Вам может понравиться

Появилось новое видео выведенного со съезда Компартии Китая Ху Цзиньтао

В Сети опубликована еще одна видеозапись инцидента, произошедшего на съезде Коммунистической партии Китая. Оно проясняет ситуацию с бывшим генсеком Ху Цзиньтао, пишет «Московский комсомолец». Авторы публикации напоминают, что на после

“РВ” ВСУ провалили атаки на трех направлениях и понесли серьезные потери

Киев в течение последних суток пытался атаковать на трех направлениях одновременно, но везде потерпел неудачи, рассказало Минобороны РФ. Представители ведомства также отметили, что ВСУ понесли серьезные потери в технике и

Военнослужащие ВСУ используют в боевых действиях танки Третьего рейха

Из-за нехватки бронетехники ВСУ начали использовать совсем уж раритетные модели танков. Так, на одном из видео в мессенджере Telegram можно рассмотреть реплику боевой машины «Пантера». Ее аналоги использовала фашистская Германия