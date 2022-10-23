Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск, основавший компании SpaceX и Tesla за время специальной военной операции ВС РФ успел побывать спасителем и врагом Украины, пишет издание “Коммерсантъ”.

Первая роль ему была отведена уже в первые дни СВО, когда Маск по просьбе министра цифровой трансформации Украины Федорова передал Киеву комплексы спутникового интернета Starlink. Бизнесмен моментально стал для страны большим другом и пробыл ним до середины октября.

Затем он внезапно для всех опубликовал свое мнение по конфликту на Украине и предложение провести повторный референдум в новых регионах РФ, но под контролем ООН. Маск высказал уверенность, что все области снова проголосуют за присоединение к России.

Это не понравилось Киеву, который тут же начал травлю предпринимателя. Причем весьма грубо в его адрес высказывались представители политических элит Украины. Маск в ответ отказался продолжать финансирование Starlink для ВСУ, но через несколько дней изменил свое мнение.