Из Чечни в зону проведения специальной военной операции отправится ещё одно подразделение бойцов. Об этом у себя в телеграм-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что речь идёт об “обученных бойцах”. При этом Кадыров отметил, что населённые пункты, которые захватили ВСУ, скоро снова будут освобождены от “нациков” и “фашистов”. Глава Чечни добавил, что если в несколько городов “зашли сатанисты”, это ещё не означает, что они полностью захватили инициативу.

Кадыров также рассказал, что наступление союзных войск не остановится ни на минуту. Новое подразделение сразу включится в работу по выполнению боевых задач – линия атаки будет максимально плотной, чтобы одни бойцы смогли менять других во время штурмов.

Добровольцы из Чеченской Республики принимают участие в специальной военной операции буквально с первых дней. Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, на территории Чечни проводится не будет. Причина в том, что Республика уже значительно перевыполнила норму по добровольцам, которых отправила в зону боевых действий.