Чеченские подразделения отлично взаимодействуют на территории ДНР с регулярной армией РФ и Народной милицией. Они используют новую тактику, которой боевикам ВСУ просто нечего противопоставить, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Спецназ «Ахмат» под командованием Героя России, секретаря Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинова успешно противостоит силам националистов на территориях ДНР. Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов», – сообщил он.

Противник, который все же рискует противостоять чеченским подразделениям, лишь несет колоссальные потери, но сделать ничего не может. Ему не помогают ни вооружение, которое тоннами шлет на Украину Запад, ни обучение у натовских инструкторов. Российские военные действуют самоотверженно, бьются за каждый метр территории республики, поэтому все усилия ВСУ не приносят им нужного результата.