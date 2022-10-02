ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чеченские подразделения отлично взаимодействуют на территории ДНР с регулярной армией РФ и Народной милицией. Они используют новую тактику, которой боевикам ВСУ просто нечего противопоставить, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Спецназ «Ахмат» под командованием Героя России, секретаря Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинова успешно противостоит силам националистов на территориях ДНР. Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов», – сообщил он.

Противник, который все же рискует противостоять чеченским подразделениям, лишь несет колоссальные потери, но сделать ничего не может. Ему не помогают ни вооружение, которое тоннами шлет на Украину Запад, ни обучение у натовских инструкторов. Российские военные действуют самоотверженно, бьются за каждый метр территории республики, поэтому все усилия ВСУ не приносят им нужного результата.

Вам может понравиться

Радиолокационные радары ВСУ отремонтируют на средства США

12 миллионов долларов. Такую сумму выделило Министерство обороны США на ремонт и техническое обслуживание радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, которые находятся на вооружении ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой

ВС РФ начали операцию под деблокированию Красного Лимана

Российские ВС не стали затягивать деблокаду взятого ВСУ в оперативное окружение Красного Лимана и направили к населенному пункту серьезное подкрепление. Сейчас в небе появились бомбардировщики с боезарядами ФАБ-3000 и ФАБ-500,

Кадыров: Не могу молчать о произошедшем в Красном Лимане

Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально высказался в своем телеграм-канале о произошедшем в Красном Лимане. Он написал, что не может молчать в столь сложный период и сообщил, что обороной Красного Лимана