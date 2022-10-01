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После отвода войск из Красного Лимана командование ВС РФ должно предпринять кардинальные меры, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. На приграничных территориях следует объявить военное положение, а по националистическим формированиям нанести удар маломощным ядерным оружием, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он подверг суровой критике командиров, которые руководили обороной Красного Лимана. По мнению Кадырова, они просто «отсиживались» в штабе «в сотне километров от подчиненных». Именно это и привело к неудовлетворительному результату.

Также Кадыров отметил, что в ходе принятий решений по специальной военной операции российскому руководству пора прекратить оглядываться на Соединенные Штаты и коллективный Запад.

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