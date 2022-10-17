Бойцы отряда «АХМАТ-Крепость», которые находятся в Энергодаре и защищают город от попыток прорыва ВСУ, постоянно принимают участие в оперативно-боевых мероприятиях. Они проводят разведку с помощью беспилотных аппаратов, отлично действуют в связке с военнослужащими ВС РФ, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он опубликовал видеозаписи, сделанные бойцами в Энергодаре и сообщил, что у всех настрой боевой. Отряд знает, что Киев может попытаться атаковать город, чтобы отбить Запорожскую атомную станцию, однако никто не унывает, все готовы к отражению нападения.

Кадыров рассказал также, что бойцы активно используют беспилотную авиацию. Если они обнаруживают попытки противника приблизиться к позициям ВС РФ, подключается артиллерия, которая моментально отражает атаки и пресекает диверсии.