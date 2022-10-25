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Ученые Воронежского государственного университета и Института проблем управления им. В.А. Трапезникова создали нейроинтерфейс для управления беспилотными летательными аппаратами. Он представляет собой гарнитуру, которая дает возможность отдавать команды дронам силой человеческой мысли, передает издание “Известия”.

Нейрогарнитура работает за счет сухого электрода, устанавливаемого в фуражку или каску. Он считывает сигналы мозга и отправляет их на мобильное приложение, которое осуществляет расшифровку и превращает в команды для управления беспилотниками. Впрочем, сфера применения не ограничивается только БПЛА, с помощью этого нейроинтерфейса можно также отправлять команды на любые электронные устройства.

По мнению ученых, использовать изобретение можно в армии или геологии, строительстве и промышленности. В ближайшем будущем технологии нейроинтерфейсов будут пользоваться огромным спросом.

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