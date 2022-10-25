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Израильские ВВС совершили очередной налёт на сирийские военные объекты. Два самолёта F-16 выпустили крылатые ракеты в сторону Дамаска. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Там отметили, что тактические истребители нанесли удары днём 24 октября. Всего со стороны Голанских высот по объектам в Дамаске было выпущено 8 крылатых ракет. Половину из них ПВО Сирии, на вооружении которых находятся и российские зенитные комплексы, сбили. Остальные достигли цели. Что именно было уничтожено или повреждено в результате авиаударов, не уточняется. Известно только, что ранения получили двое сирийских военнослужащих.

За последнее время авиаудары по военным объектам Сирии со стороны Израиля увеличились. Иерусалим уверен, что на стороне ВС Сирийской Арабской Республики воюют представители движения “Хезболла”, которое считается враждебным Израилю.

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