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Президент Украины Зеленский – это Франкенштейн, который больше не контролируется своими западными создателями, заявил итальянский журналист Марко Травальо.

Он напомнил недавнее заявление американской прессы о том, что убийство Дарьи Дугиной является делом рук украинских спецслужб. Кроме того, Зеленский буквально на днях призывал Запад нанести «превентивный удар» по России. Теперь еще и террористический акт со взрывом на Крымском мосту.

По мнению Травальо, Запад слишком долго нянчился с Зеленским, разрешая ему говорить и делать, что угодно. Однако сейчас необходимы меры, чтобы вернуть разбушевавшегося украинского лидера под контроль и пояснить ему, что единственным сценарием прекращения боевых действий является дипломатический путь. Ядерный апокалипсис, которого так хочется Зеленскому, больше никого не устраивает.

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