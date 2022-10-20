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На северо-востоке Харьковской области российские ВС вновь пошли в наступление и пытаются восстановить контроль над территориями, которые были вынуждены оставить, сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они напомнили, что в результате успешных действий украинские войска сумели отбить Купянск, Изюм и Балаклею. Но российские войска не намерены сдавать эти города окончательно. Сейчас они усиливаются и ведут пока ограниченные боевые действия. В скором будущем ситуация может измениться в их пользу.

Несмотря на такие выводы, эксперты все же считают, что шансов освободить Харьковскую область у российских войск нет. Впрочем, институт американский и ничего другого она сказать не мог.

Также аналитики сообщили о продолжающихся наступления ВС РФ на Артемовск и Авдеевку на территории Донецкой Народной Республики.

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