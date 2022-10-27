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Российские ВС отразили сразу пять попыток противника прорваться из Песчаново в направлении населенного пункта Куземовка на Сватовском направлении. Затем они внезапно для ВСУ перехватили инициативу и начали свое наступление, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они пояснили, что атаки ВС РФ к западу от линии Кременная-Сватово застали украинские подразделения врасплох и позволили российским военным вернуть себе часть утраченных ранее позиций.

Киев по прежнему владеет численным преимуществом, однако боевой дух военнослужащих стремительно падает. Они уже не так отчаянно цепляются за каждый метр территории, так как ощутимо проигрывают ВС РФ в количестве техники и тяжелого вооружения.

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