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Украинские ВВС используют американские ракеты AGM-88 HARM для ударов по Белгородской области, намереваясь поразить средства противовоздушной обороны региона. Эти действия противника идут вразрез с заявлениями США о недопустимости атак ВСУ на российскую территорию.

Для ударов противорадиолокационными боезарядами используются истребители МиГ-29 и Су-27. Они были модернизированы американскими специалистами, что превратило боевые самолеты в носители натовских ракет AGM-88 HARM. Кроме того, в группе с ними осуществляет полеты летающий шпион Су-24МР.

Военные корреспонденты портала «Русская весна» отмечают, что в распоряжении ВСУ осталось совсем мало истребителей. Они могут дислоцироваться на последних уцелевших военных аэродромах в Полтавской, Криворожской или Киевской областях.

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