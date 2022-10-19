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ВС Молдавии под надуманным предлогом «стремительно растущей внешней угрозы» регулярно проводят военные учения на протяжении последних 5 месяцев. В них принимают участие и подразделения Североатлантического альянса, что означает попытку преподнести России неприятный сюрприз, пишет РИА Новости.

Журналисты допускают, что Кишинев намерен окончательно синхронизироваться с НАТО. Эту позицию заняла действующий президент Молдовы Майя Санду, которая пытается вести страну прозападным курсом и развивать русофобские настроения.

Североатлантический альянс всячески нагнетает ситуацию, а также дает Кишиневу обещания по поставкам техники и вооружений. Так, Евросоюз выделил 47 миллионов евро для приобретения оружия для Молдавии, а Германия намеревается начать поставки ударных дронов и оказать помощь в модернизации армии страны под натовские стандарты. Все это, по мнению экспертов, указывает на желание Кишинева спровоцировать вооруженное столкновение в Приднестровье и тем самым открыть против РФ второй фронт.

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