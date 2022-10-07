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Западные страны продолжают снабжать украинскую армию. На этот раз о представлении нового пакета военной помощи заявили в Минобороны Испании – сообщает “МК”.

Уточняется, что Киев от Мадрида получит около десятка бронированных автомобилей, две машины скорой помощи, а также пять тонн медикаментов. В сообщении Минобороны Испании говорится, что украинской стороне срочно требуется большое количество медицинских средств из-за “жестких боевых действий”.

Испания, как и другие страны НАТО и США, стала оказывать военную помощь Украине с началом российской специальной операции в Донбассе. Медикаментами дело не ограничивалось. Ранее Мадрид поставлял Киеву бронетранспортёры, системы ПВО с боеприпасами, артиллерийский снаряды, а также гранатомёты, пулемёты и другое стрелковое оружие и боеприпасы к ним.

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