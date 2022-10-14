Четыре системы противовоздушной обороны Hawk передаст Мадрид Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – передаёт РИА “Новости”.

Соответствующее заявление генсек НАТО сделал во время брифинга с министрами обороны Североатлантического военного блока. Столтенберг не уточнил, когда испанские системы ПВО окажутся в распоряжении ВСУ, сказав только, что приветствует такое заявление Мадрида.

Усиление противовоздушной группировки украинских войск страны НАТО предпринимают после массированных ракетных ударов со стороны России по критически важной инфраструктуре Украины. Обстрелы велись на протяжении последних дней. Ранее о передаче Киеву систем ПВО NASAMS заявляли США, Великобритания согласовала поставку к ним боеприпасов. Две американские системы ПВО должны поступить на Украину до конца года. Ещё шесть – позднее.