ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Четыре системы противовоздушной обороны Hawk передаст Мадрид Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – передаёт РИА “Новости”.

Соответствующее заявление генсек НАТО сделал во время брифинга с министрами обороны Североатлантического военного блока. Столтенберг не уточнил, когда испанские системы ПВО окажутся в распоряжении ВСУ, сказав только, что приветствует такое заявление Мадрида.

Усиление противовоздушной группировки украинских войск страны НАТО предпринимают после массированных ракетных ударов со стороны России по критически важной инфраструктуре Украины. Обстрелы велись на протяжении последних дней. Ранее о передаче Киеву систем ПВО NASAMS заявляли США, Великобритания согласовала поставку к ним боеприпасов. Две американские системы ПВО должны поступить на Украину до конца года. Ещё шесть – позднее.

Вам может понравиться

В нескольких регионах Украины третий день подряд не прекращается воздушная тревога

Рано утром в Киеве и Киевской области в очередной раз была объявлена воздушная тревога. Впрочем, за минувшие четыре дня сирены срабатывали по всей территории Украины. Так, в третий день операции

ВСУ несут серьёзные потери в Луганской Народной Республике

Более 200 человек убито и несколько десятков единиц техники уничтожено. Такие потери понесли ВСУ у села Торское, которое расположено в Луганской Народной Республике. Данные приводит РИА “Новости” со ссылкой на

Сокрушительными ракетными ударами уничтожен объект военной инфраструктуры Украины во Львовской области

Очередные ракетные удары по военной, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины были нанесены в ночь на 13 октября. Портал «Военное дело» сообщил, что сирены воздушной тревоги работали по всей территории страны,