В совместном исследовании Эксетерского и Кентского университетов в Великобритании представлен искусственный интеллект (ИИ) в качестве нового инструмента, призванного помочь врачам определить вероятность побочных эффектов от ряда широко используемых лекарств. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Многие лекарства, отпускаемые как по рецепту, так и без него, способны негативно влиять на мозг, ингибируя нейротрансмиттер ацетилхолин, и могут привести к неблагоприятным антихолинергическим эффектам – множественным расстройствам организма и мозговой деятельности, включая дезориентацию, помутнение зрения, головокружение, падения и снижение функции мозга.

Многочисленные лекарства, в том числе некоторые лекарства для мочевого пузыря, антидепрессанты, лекарства для желудка и болезни Паркинсона, в той или иной степени обладают антихолинергическим действием. Эти типы наркотиков часто назначаются пожилым людям, хотя их длительное использование связано с более высоким риском развития деменции и нередко приводят к состояниям с повышенным риском смерти.

Британские исследователи создали новый онлайн-инструмент, который использует ИИ для расчета негативного воздействия подобных лекарств. Он получил название International Anticholinergic Cognitive Burden Tool (IACT) и использует анализ химической структуры и обработку параметров речевых функций для выявления препаратов, обладающих антихолинергическим эффектом.

Этот инструмент стал первым, использующим технологию машинного обучения для создания автоматически обновляемого инструмента, доступного через веб-портал. Антихолинергическая нагрузка рассчитывается путем присвоения баллов на основе документально подтвержденных нежелательных явлений и точного соответствия химической структуре рассматриваемого для назначения лекарства, что дает более точную и актуальную оценку, чем любой предыдущий подход.

В конечном счете, разработанный учеными новый инструмент, после дальнейших исследований и моделирования с использованием реальных данных пациентов, может помочь снизить риски, связанные с обычными лекарствами. Это подтвердил один из авторов исследования, профессор Крис Фокс из Эксетерского университета.

Он отметил: «Использование лекарств с антихолинергическими эффектами может иметь значительные вредные последствия, например, падения и спутанность сознания, которых можно избежать, поскольку это может привести к госпитализации и даже смерти. Новый инструмент обеспечивает многообещающий путь к более персонализированному врачебному подходу, гарантируя, что пациент получит безопасное и эффективное лечение, избегая при этом нежелательных антихолинергических эффектов».

Группа исследователей и экспертов опросила 110 медицинских работников, включая фармацевтов и медсестер, выписывающих рецепты. Из опрошенных 85 процентов заявили, что будут использовать новый инструмент для оценки риска антихолинергических побочных эффектов, если он будет доступен. Разработчики также собрали отзывы об удобстве использования, чтобы в дальнейшем усовершенствовать свой инструмент.