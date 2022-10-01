Украинские высокопоставленные военные заявляют об атаках на объекты военной инфраструктуры Украины ракетами ОТРК «Искандер», хотя на самом деле российские ВС используют дроны-камикадзе «Герань-2», пишет портал «Военное обозрение».

Так, оперативное командование «Юг» 1 октября заявило о поражении на территории Одесской области промышленного предприятия, которое активно использовалось для хранения, ремонта и обслуживания бронетехники ВСУ. Спикеры высказались в том, духе, что одна ракета комплекса «Искандер» угодила по промзоне, а другая – поразила электроподстанцию в Одессе.

Такое же заявление 30 сентября сделал мэр Днепропетровска Борис Филатов, сообщивший, что автопарк был поражен ракетами «Искандер». Однако и в Одессе, и в Днепре удары по целям наносились беспилотными аппаратами «Герань-2», поэтому упрямое вранье представителей Украины не поддается никакой логике.