Последние события на Украине совершенно не вдохновляют Соединенные Штаты. Активность украинской армии заметно снизилась, а многочисленные прорывы, которые Киев устраивал в сентябре, превратились в банальные нападения небольшими силами, которые неизменно заканчиваются провалами, написал политолог Ростислав Ищенко в издании «Военное дело».

Он напомнил, что рупор Офиса президента Украины Алексей Арестович на дня потребовал новой мобилизации, хотя «призыв» в украинскую армию с 24 февраля не прекращался. Новое пушечное мясо отлавливают на блокпостах, которые проверяют весь транспорт, а также просто на улице. Однако несмотря на постоянный приток боевиков к линии соприкосновения, США больше не верят, что Украина сможет справиться с российскими войсками.

При этом Вашингтон не намерен отказываться от борьбы с РФ и уже готовится бросить на нее других своих союзников. Скорее всего, это будет Европа. США уже намекали, что пора бы ЕС поднапрячься и отправить на Украину не только оружие, но и свои армии. Со временем эти намеки могут превратиться в требования.

Кому повезло, так это Японии. Соединенные Штаты вряд ли станут вынуждать ее открывать второй фронт на Дальнем Востоке, так как не собираются менять театр боевых действий. Помимо этого, в этом регионе за действиями США и союзников наблюдает Китай, которому не понравятся попытки нападения на РФ.