70 боевиков террористических организаций переброшены из Сирии на Украину, сообщил иранский канал AL-ALAM. Уточняется, что среди них имеются и лидеры нескольких группировок, в том числе, и «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России), передает “Московский комсомолец”.

Согласно представленной информации, террористы были переброшены на Украину через Турцию. Всем боевикам обещаны крупные финансовые вознаграждения за то, что они будут «составлять конкуренцию» российским ВС. В зону СВО отправлены только представители террористических групп, имеющих боевой опыт.

Известно также, что возглавляющий фронт «Ан-Нусра» Абу Мухаммад аль-Джолани связался с лидерами всех организаций, действующих в Сирии, и призвал отправить своих боевиков на Украину.