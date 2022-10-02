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Иран задействовал боевые дроны и артиллерийские орудия для удара по городу Эрбиль, являющемуся столицей Иракского Курдистана. На такой шаг его подтолкнули сами курды, которые пытаются свергнуть законную иранскую власть и устраивают одну вооруженную провокацию за другой.

Власти Ирана заявили, что намерены отражать любые угрозы своему суверенитету с применением всех доступных видов вооружений.

Напомним, что иранские курды в последнее время все чаще устраивают демонстрации, намереваясь свергнуть власть Исламской Республики. Иракский Курдистан оказывает им всяческую поддержку, что приводит к вооруженным столкновениям.

После удара по Эрбилю правительство Ирака собрало Совет национальной безопасности страны, который должен осудить соседнее государство и принять решения о противодействии подобным обстрелам.

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