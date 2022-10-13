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Удары по критической инфраструктуре Украины следом за крылатыми ракетами наносят дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. 12 октября они спровоцировали длительную воздушную тревогу в столице Украины, а также в Киевской области и находящихся рядом регионов, сообщил портал «Русская весна».

Одно из неоспоримых преимуществ использования беспилотников заключается в их малозаметности. Они летят на небольшой высоте, постоянно маневрируют, поэтому украинская ПВО обнаруживает барражирующие боеприпасы уже тогда, когда они атакую цель.

Какие именно объекты были поражены, пока не сообщается. Но точно известно, что информация об ударах по Белой Церкви, опубликованная украинскими СМИ, недостоверна. Местные жители пишут, что в этом городе взрывов не было, хотя тревога действительно была объявлена.

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