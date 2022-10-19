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Официальные лица Ирана снова сообщили о том, что никаких поставок беспилотных летательных аппаратов в Россию не ведётся. Об этом во время закрытого заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель Тегерана в организации Амир Саид Иравани – сообщает ТАСС.

После заседания Совбеза Иравани пообщался с журналистами и сказал, что обвинения Ирана в поставках дронов для проведения российской специальной военной операции ничем не подкреплены и никаких доказательств на этот счёт представлено не было.

Ранее Москва и Тегеран уже отрицали, что со стороны Ирана ведутся поставки дронов. На это, в частности, указывали официальные лица Украины и западная пресса. Утверждалось, что под видом российских беспилотников “Герань-2” ВС РФ используют иранские дроны Shahed-136. В западных СМИ также появлялась информация, что кроме дронов российская сторона готовится закупать у Ирана баллистические ракеты с дальностью 300 и 700 километров.

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